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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Президент подписал закон о пяти днях на передачу дел для мобилизованных бизнесменов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который дает индивидуальным предпринимателям, учредителям и руководителям компаний, которых призывают по мобилизации, право на пять рабочих дней отсрочки для передачи дел и решения других оргвопросов.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Группа депутатов и сенаторов внесла этот документ в парламент на прошлой неделе, а 18 октября он был принят во всех трех чтениях. Совет Федерации одобрил его 19 октября.

В соответствии с законом, призывная комиссия по мобилизации предоставляет учредителям, собственникам-гендиректорам компаний, индивидуальным предпринимателям пять рабочих дней на передачу дел и организацию дальнейшей работы их бизнеса.

Также закон отменяет для бизнесменов, мобилизованных не ранее 21 сентября 2022 года, запрет совмещать военную службу и предпринимательство.

Авторы законодательной инициативы считают, что этот закон позволит гражданам не проводить экстренных регистрационных действий по прекращению индивидуальной предпринимательской деятельности или прекращению участия в юридических лицах, сохраняют возможность передачи управления бизнесом, в том числе по доверенности.

Владимир Путин Госдума Совет Федерации
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