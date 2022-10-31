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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Philip Morris расширит производство в Клайпеде после остановки фабрики в Харькове

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американский табачный концерн Philip Morris International (PMI) решил расширить производственные мощности своей фабрики в Клайпеде, в том числе в связи с приостановкой деятельности на Украине.

В Клайпеде построят часть производственного здания и соединят к существующими складами, ответило литовского подразделение концерна PM Lietuva на запрос агентства BNS. Стоимость проекта составляет на 3,5 млн евро. Работы планируется завершить к концу 2023 года.

"Фабрика в Клайпеде будет производить продукцию, предназначенную для Украины", - отметили в компании.

PMI 25 февраля заявила о приостановке работы на Украине, в том числе производства в Харькове, из-за боевых действий. По данным компании, в 2021 году на Украину приходилось около 2% от общего объема отгрузки сигарет и нагреваемого табака и менее 2% от общей выручки Philip Morris.

PMI является одним из крупнейших мировых производителей табачных изделий. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и стики для них.

Philip Morris International PMI Литва Клайпеда Украина Харьков
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