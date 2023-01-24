Johnson & Johnson в IV квартале снизила чистую прибыль на 26%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, сократила чистую прибыль в четвертом квартале на 25,7%, выручку - на 4,4%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре 2022 года составила $3,52 млрд, или $1,33 в расчете на акцию, по сравнению с $4,736 млрд, или $1,77 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Между тем прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $2,35 с $2,13 на акцию.

Выручка опустилась до $23,706 млрд против $24,804 млрд годом ранее. Это обусловлено неблагоприятными изменениями курсов обмена валют и уменьшением продаж вакцин против COVID-19.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал прибыль на уровне $2,23 на акцию при выручке в $23,89 млрд.

Продажи потребительских товаров медицинского назначения в минувшем квартале повысились на 1% и достигли $3,767 млрд. При этом выручка фармацевтического подразделения упала на 7,4% - до $13,163 млрд. Доходы подразделения, выпускающего медицинские устройства, уменьшились на 1,2% и составили $6,776 млрд.

В США продажи увеличились на 2,9% - до $12,516 млрд, в остальном мире - сократились на 11,5%, до $11,19 млрд.

J&J прогнозирует по итогам 2023 года скорректированную прибыль в диапазоне $10,45-10,65 на акцию. Эксперты оценивают этот показатель в среднем в $10,33 на акцию.

Компания также намерена получить выручку около $96,9-97,9 млрд, что будет представлять собой подъем на 4,5-5,5% относительно прошлого года.

Котировки акций J&J растут на 2,2% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость компании опустилась на 1,4% (до $441,2 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 5,9%.