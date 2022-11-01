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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Lufthansa повысит зарплаты бортпроводникам

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG сообщила, что заключила соглашение с профсоюзом бортпроводников UFO о повышении зарплат примерно 19 тысячам сотрудников.

Соглашение предусматривает увеличение базовой ежемесячной зарплаты на 250 евро с 1 января 2023 года, а также дополнительное повышение на 2,5% с 1 июля 2023 года.

Стороны также договорились о введении более гибких моделей частичной занятости, особенно в периоды высокого спроса на авиаперелеты.

Новые соглашения будут действовать как минимум до 31 декабря 2023 года, уточнила компания. Они официально знаменуют собой конец действия кризисного соглашения, заключенного на фоне пандемии коронавируса в 2020 году.

Lufthansa на прошлой неделе отчиталась о выходе на прибыльный уровень в третьем квартале 2022 года и увеличении выручки почти вдвое, а также заявила о выходе из пандемийного кризиса.

Lufthansa Германия UFO
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