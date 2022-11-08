Россия за 10 месяцев увеличила производство игристых вин на 26,7%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Производство игристых вин в России сохраняет первое место по темпам роста производства в виноделии: за десять месяцев 2022 года оно выросло в годовом выражении на 26,7%, до 11,73 млн декалитров (дал), сообщило Росалкогольрегулирование.

За этот же период российские производители выпустили 67 млн дал водки, что на 7,7% больше, чем годом ранее. Производство коньяка выросло на 14,7% в годовом измерении, до 7,18 млн дал. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 91,7 млн дал (на 11,6% больше).

Винодельческие предприятия в январе-октябре нарастили производство до 51,8 млн дал (на 7,5% больше, чем годом ранее). В том числе выпуск тихих вин увеличился на 9,1%, до 27 млн дал.

Фруктовых вин выпущено 8,74 млн дал (на 1,2% больше), ликерных - 852,3 тыс. дал против 162,9 тыс. дал за 10 месяцев прошлого года.

Слабоалкогольных напитков в январе-октябре произведено 15,3 млн дал (почти в 1,7 раза больше).

Всего в январе-октябре в стране произвели 158,7 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 12% больше, чем год назад.