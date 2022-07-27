Фармкомпания Teva выплатит $4,3 млрд в США в рамках "опиоидного дела"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Израильский производитель лекарств Teva Pharmaceutical Industries Ltd. достиг соглашения об урегулировании претензий, связанных с так называемым "опиоидным делом" в США, сообщает AР.

Компания в течение 13 лет выплатит в общей сложности $4,3 млрд, в эту сумму войдут как денежные штрафы, так и бесплатные поставки лекарств.

Teva стала очередной компанией, оштрафованной в рамках масштабного иска. Ранее Johnson & Johnson и три ведущих дистрибьютора лекарственных препаратов в США (AmerisourceBergen Corp., McKesson Corp. и Cardinal Health) согласились выплатить в общей сложности $26 млрд.

Власти штатов и местные органы власти обвинили ведущих игроков фармакологической отрасли в содействии распространению опиоидных обезболивающих на территории Соединенных Штатов. По мнению властей, компании продвигали использование опиоидов там, где в этом не было необходимости с медицинской точки зрения. Это способствовало формированию опиоидной зависимости среди американцев, которая привела к смерти порядка 500 тысяч человек в стране с 1999 года.

Американские депозитарные расписки (ADR) Teva в среду подскочили в цене почти на 25%.