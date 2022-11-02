Систему маркировки в России интегрируют с системой учета алкоголя ЕГАИС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Система цифровой маркировки в тестовом контуре начала интеграцию с системой учета алкоголя ЕГАИС, сообщил оператор маркировки в России - ЦРПТ.

Теперь участнику эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков при регистрации в системе маркировки не требуется указывать места осуществления деятельности, эти данные автоматически будут загружены из ЕГАИС. Переданные в ЕГАИС отчеты о производстве, заявки о фиксации сведений о ввозе или перемещении пива и слабоалкогольной продукции, содержащие коды идентификации, будут автоматически поступать в систему маркировки.

Сейчас ЦРПТ и Росалкогольрегулирование продолжают интеграцию систем, чтобы расширить возможности по обмену данными между ними.

"Интеграция маркировки и ЕГАИС - это одна из ключевых задач эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. Совместная работа двух систем позволит без привлечения бюджетных средств сформировать систему поштучного учета пива", - сообщила через пресс-службу руководитель товарной группы "пиво" ЦРПТ Яна Низамиди.

Эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, который начался в апреле 2021 года, продлится до 28 февраля 2023 года. Предполагается, что обязательная маркировка будет запущена в несколько этапов: с 1 апреля 2023 года начнется маркировка пива в кегах, с 1 октября - в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года - в алюминиевых банках.

На сегодняшний день в эксперименте принимают участие 317 участников, в том числе 187 производителей, 25 импортеров, 93 организации оптово-розничного звена и 12 компаний гостинично-ресторанного бизнеса. Кроме того, к эксперименту присоединились 319 технологических компаний - 150 системных интеграторов производства, 37 интеграторов в сегменте розницы и HoReCa, 37 таможенных складов и логистических центров, а также 101 типография.