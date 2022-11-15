Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Пивовар предупредил о спаде выпуска пива до 30% при введении обязательной маркировки

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Введение обязательной маркировки пива в России приведет к сокращению его производства на 20-30% и, как следствие, к пропорциональному снижению платежей в бюджет, считает гендиректор Московского пивобезалкогольного комбината "Очаково" Юрий Антонов.

"За девять месяцев этого года "Очаково" уже уплатило в бюджет около 5 млрд рублей. При сохранении объемов продаж в целом за 2022 год заплатим в бюджет около 7 млрд рублей в виде налогов. Нетрудно подсчитать: если в результате введения обязательной цифровой маркировки пива мы вынуждены будем сократить свое производство пива на 20%, то выпадающие потери налоговых платежей только от "Очаково" составят около 1,4 млрд рублей", - сказал он на пресс-конференции.

По оценкам "Очаково", стоимость затрат компании на закупку и установку импортного оборудования для цифровой маркировки пива может составить не менее 640-650 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью двух новых линий розлива.

В 2022 году из-за введения обязательной маркировки питьевой воды "Очаково" было вынуждено прекратить производство этой продукции, продолжил Антонов.

По его мнению, перенос сроков маркировки пива на один-два года не решит проблем пивоваренной отрасли.

"Единственное разумное решение - отказ от маркировки и возвращение к идее распространения ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - ИФ) на кассу, в розничную торговлю пивом, - считает Антонов. - Любой иной вариант - это угроза и отрасли, и технологическому суверенитету страны: ведь оборудование для маркировки производится в основном в странах, являющихся недружественными по отношению к России".

В состав "Очаково" входят 10 предприятий, построенных с нуля без участия иностранного капитала. Это пивобезалкогольные комбинаты в Москве, Краснодаре, Пензе и Тюмени, солодовня, винодельня, сельскохозяйственные предприятия. Собственные сельхозугодия позволяют выращивать зерновые для солода и виноград. Напитки компании поставляются в 60 регионов России и более чем в 30 зарубежных стран.

В России с апреля 2021 года проходит эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он завершится 28 февраля 2023 года. Обязательная маркировка может быть введена с 1 октября 2023 года - для пива в стеклянных и пластиковых бутылках, с 15 января 2024 года - в алюминиевых банках. Обязательная маркировка в кегах предусмотрена с 1 апреля 2023 года.

Очаково Юрий Антонов Москва ЕГАИС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине

Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине

Движение автомобилей по Крымскому мосту закроют на полдня 16 ноября

Расширение производства микрочипов в РФ потребует инвестиций в 400-500 млрд руб.

Расширение производства микрочипов в РФ потребует инвестиций в 400-500 млрд руб.

Что произошло за день: понедельник, 14 ноября

Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады

Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады

Правительство Германии национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома"

В СНБ США сообщили, что в Анкаре обсуждается обмен осужденными с РФ и ядерные риски

Путин разрешил иностранцам служить в российской армии

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Голод"

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Голод"

Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства РФ за дезертирство и сдачу в плен

Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства РФ за дезертирство и сдачу в плен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });