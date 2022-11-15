Пивовар предупредил о спаде выпуска пива до 30% при введении обязательной маркировки

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Введение обязательной маркировки пива в России приведет к сокращению его производства на 20-30% и, как следствие, к пропорциональному снижению платежей в бюджет, считает гендиректор Московского пивобезалкогольного комбината "Очаково" Юрий Антонов.

"За девять месяцев этого года "Очаково" уже уплатило в бюджет около 5 млрд рублей. При сохранении объемов продаж в целом за 2022 год заплатим в бюджет около 7 млрд рублей в виде налогов. Нетрудно подсчитать: если в результате введения обязательной цифровой маркировки пива мы вынуждены будем сократить свое производство пива на 20%, то выпадающие потери налоговых платежей только от "Очаково" составят около 1,4 млрд рублей", - сказал он на пресс-конференции.

По оценкам "Очаково", стоимость затрат компании на закупку и установку импортного оборудования для цифровой маркировки пива может составить не менее 640-650 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью двух новых линий розлива.

В 2022 году из-за введения обязательной маркировки питьевой воды "Очаково" было вынуждено прекратить производство этой продукции, продолжил Антонов.

По его мнению, перенос сроков маркировки пива на один-два года не решит проблем пивоваренной отрасли.

"Единственное разумное решение - отказ от маркировки и возвращение к идее распространения ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - ИФ) на кассу, в розничную торговлю пивом, - считает Антонов. - Любой иной вариант - это угроза и отрасли, и технологическому суверенитету страны: ведь оборудование для маркировки производится в основном в странах, являющихся недружественными по отношению к России".

В состав "Очаково" входят 10 предприятий, построенных с нуля без участия иностранного капитала. Это пивобезалкогольные комбинаты в Москве, Краснодаре, Пензе и Тюмени, солодовня, винодельня, сельскохозяйственные предприятия. Собственные сельхозугодия позволяют выращивать зерновые для солода и виноград. Напитки компании поставляются в 60 регионов России и более чем в 30 зарубежных стран.

В России с апреля 2021 года проходит эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он завершится 28 февраля 2023 года. Обязательная маркировка может быть введена с 1 октября 2023 года - для пива в стеклянных и пластиковых бутылках, с 15 января 2024 года - в алюминиевых банках. Обязательная маркировка в кегах предусмотрена с 1 апреля 2023 года.