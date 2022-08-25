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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Эксперимент по маркировке пива в РФ продлен до 28 февраля 2023 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке пива в России продлен до 28 февраля 2023 года. Это предусмотрено постановлением правительства РФ, опубликованным в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Эксперимент по маркировке пива (а также напитков, изготавливаемых на его основе, сидра, пуаре, медовухи и безалкогольного пива) стартовал в России с 1 апреля 2021 года. Предполагалось, что он завершится 31 августа 2022 года.

Ранее оператор системы маркировки ЦРПТ, Минпромторг и Ассоциация производителей пива (объединяет крупнейшие пивоваренные компании в России - AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken) договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 года. Предполагается, что с этой даты будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года - в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года - в алюминиевых банках.

Аналитический центр при правительстве ранее поддержал продление эксперимента по маркировке пива на II квартал 2023 года - это даст компаниям возможность комфортно перейти к новым требованиям.

Правительство РФ
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