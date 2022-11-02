Падение розничной торговли РФ в сентябре ускорилось до 9,8% год к году

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в сентябре 2022 года сократился на 9,8% по сравнению с показателем за сентябрь 2021 года, до 3 трлн 545,7 млрд рублей, сообщил Росстат.

Результат оказался лучше ожиданий: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал снижение оборота розницы на 10,2%.

Однако по сравнению с динамикой за август (-8,8% год к году) снижение оборота розничной торговли ускорилось. Кроме того, в сентябре впервые с апреля оборот розничной торговли сократился в месячном сопоставлении - на 2,6% (после роста на 3,3% в августе к июлю).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в сентябре снизился на 3,5% по сравнению с прошлогодним показателем, до 1,735 трлн рублей. Таким образом, в сентябре динамика оказалась самой неблагоприятной за период II и III кварталов.

Оборот непродовольственной розницы в сентябре упал на 15%, до 1 трлн 810,7 млрд рублей (в августе - на 14%).

Росстат отметил, что в сентябре в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,9%, непродовольственных товаров - 51,1% (в сентябре 2021 года - 45,8% и 54,2% соответственно).

В III квартале оборот розничной торговли в России снизился на 9,1%, до 10,729 трлн рублей (во II квартале снижение составляло 9,8%, в I квартале был зафиксирован рост на 3,5%).

В частности, оборот продовольственной розницы в III квартале сократился на 2,5%, до 5,287 трлн рублей (во II квартале - на 1,9%, в I квартале - вырос на 3,1%). Продажи непродовольственных товаров в июле-сентябре упали на 14,5%, до 5,442 трлн рублей (во II квартале - на 16,6%, в I квартале - выросли на 3,9%).

За девять месяцев 2022 года оборот розничной торговли снизился на 5,5%, до 31 трлн 198,8 млрд рублей, в том числе продовольственной розницы - на 0,5% (до 15 трлн 376,7 млрд рублей), непродовольственной - на 9,7% (до 15 трлн 822,1 млрд рублей).