Сбербанк получил положительный результат от продажи доли в хорватской Fortenova

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк получил положительный финансовый результат от продажи доли в хорватской Fortenova Group, он отражен в отчетности за октябрь, сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Что касается условий сделки, мы, к сожалению, не можем их разглашать, но хочу сказать, что для Сбера она была успешной и мы получили положительный финансовый результат от этой сделки. Результат этой сделки включен в результаты ПАО "Сбербанк" за октябрь 2022 года", - сказал Ведяхин.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в октябре 2022 года получил 122,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Это позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года - свыше 50 млрд рублей.

Сбербанк в начале ноября сообщил, что продал 43% Fortenova Group инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Саифу Алькетби. Этот инвестор, как следует из данных ЕГРЮЛ, 31 октября 2022 года стал единственным собственником ООО "СБК АРТ", через которую Сбербанк ранее владел долей в Fortenova Group.

В середине декабря "СБК АРТ" попала в санкционные списки ЕС.

"Сделка по выходу Сбера из группы Fortenova закрыта 31 октября 2022 года. Важно отметить, что она закрыта в строгом соответствии с законодательством. Она не нарушала никаких санкций со стороны Евросоюза", - заявил Ведяхин.

"У нас в сделке нет ни одного лица, которое так или иначе связано с Евросоюзом. Покупателем выступил инвестор из ОАЭ. Расчеты тоже происходили в национальной валюте и были полностью завершены 31 октября. Важно отметить, что Сбер не имеет никакого отношения к новым собственникам Fortenova, вообще никакого: ни прямого, ни кредитного", - подчеркнул первый зампред банка.

Сбербанк в марте 2021 года получил порядка 44% Fortenova Group после консолидации этой группой словенского ритейлера Mercator. Весной 2019 года Сбербанк в ходе реструктуризации долгов хорватского Agrokor получил 40% активов образованной на базе этого ритейлера группы Fortenova Group, доля в Mercator тогда досталась банку также от Agrokor.

Сбербанк в апреле 2014 года выдал Agrokor кредит на 600 млн евро, в мае 2016 года - еще на 350 млн евро. На долю другого российского банка - ВТБ - в кредитовании приходилось около 300 млн евро (средства были выданы в 2014 году на покупку словенской розничной сети). Позднее Agrokor из-за финансовых трудностей и невозможности рассчитаться с кредиторами перешла под контроль государства.

Fortenova Group - одна из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. Штаб-квартира находится в Загребе.