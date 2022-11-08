TotalEnergies будет поощрять потребителей за экономию электроэнергии этой зимой

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE (ранее Total) предложила потребителям бонусы за сокращение потребления электроэнергии после того, как власти Франции призвали крупные компании поддержать потребителей в условиях роста цен на энергоресурсы.

"В контексте роста цен на электричество TotalEnergies пересмотрела тарифы на электроэнергию для определенных клиентов, чтобы позволить им сэкономить", - говорится в пресс-релизе компании.

В частности, компания объявила о запуске программы Conso Bonus, чтобы поощрить клиентов, которые снизят потребление электроэнергии не менее чем на 5% грядущей зимой по сравнению с прошлой. Бонус заменяет скидки, которые ранее распространялись на предложения, привязанные к регулируемой цене продажи. Клиентам будет начислен бонус в размере от 30 до 120 евро за снижение потребления на 5-20%. Бонус будет доступен для потребителей, которые пользуются услугами компании на протяжении более чем одного года.

Клиентам, пользующимся услугами TotalEnergies меньше года, будет выплачен так называемый бонус лояльности в размере от 20 до 30 евро в апреле 2023 года в зависимости от типа их контракта.

Кроме того, компания будет предлагать тариф Heures Eco со скидками на стоимость электроэнергии в дневное время суток, когда потребление снижается. При этом в часы пиковой нагрузки стоимость в рамках этого тарифного плана будет увеличена. Клиентам, выбравшим этот тариф, будет начислен бонус в 30 евро через полгода.