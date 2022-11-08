Путин заявил, что инфляция в РФ в I кв. 2023 г. может опуститься до 5% или чуть ниже

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в России сохраняет устойчивую тенденцию к снижению и в I квартале 2023 года может опуститься в годовом выражении до уровня 5% или чуть ниже, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о поддержке доходов семей с детьми.

"У нас действительно, хочу это еще раз подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться где-то к 5, может даже чуть меньше, процентам", - сказал он.

Динамику инфляции Путин прокомментировал в контексте необходимости увеличения доходов населения. "Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен", - сказал он, отметив, что "пока темпы роста зарплат все-таки немного отстают от роста цен". "Рассчитываем, что по мере снижения инфляции, а такая тенденция фиксируется на протяжении последних месяцев, картина будет меняться - и меняться должна к лучшему", - отметил глава государства.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%. ЦБ ожидает инфляцию в 2022 году на уровне 12-13%, в 2023 году - 5-7%.