Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2023 года на 6,3% минимального размера оплаты труда (МРОТ). Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 16 242 рубля в месяц. С 1 июня 2022 года МРОТ составлял 15 279 рублей.

Закон также приостанавливает с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно действие частей 2 и 4 статьи 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы и установлении соотношения МРОТ и медианной зарплаты в размере 42%.

По закону, МРОТ на 2023 и 2024 годы будет устанавливаться ежегодно федеральным законом и исчисляться исходя из темпа роста МРОТ, превышающего на 3 процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, установленной соответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий год.

Путин 15 декабря потребовал "и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат".