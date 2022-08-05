Arrival свернул выпуск электробусов и электрокаров для сокращения издержек

Это стартап бывшего российского замминистра связи Дениса Свердлова

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Стартап бывшего замглавы Минсвязи Дениса Свердлова Arrival, планирующий развернуть массовый выпуск электротранспорта для крупных городов, свернул проекты производства электробусов и электромобилей в рамках стратегии по сокращению издержек, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Компания, штаб-квартира которой расположена в Лондоне, отложила тестирование автобусов, а также приостановила разработку собственного электрокара, чтобы сфокусироваться на дебюте фургона, за счет продаж которого, как ожидается, она получит первую выручку.

В июле Arrival заявила о намерении сократить около трети сотрудников для того, чтобы сохранить истощающийся денежный капитал и сконцентрироваться на производстве первого электрофургона, которое, согласно плану, начнется этой осенью.

Компания объявила о проекте разработки собственного электромобиля для городского такси в 2021 году. Для этого проекта она привлекла одного из старших управленцев Uber Тома Элвиджа. Массовое производство электрокара, разработанного в сотрудничестве с Uber, должно было начаться в конце 2023 года.

Однако продвижение проекта, который находился на стадии создания прототипа, было решено поставить на паузу, хотя Arrival может возродить его после получения первой выручки, отметили источники FT.

Разработка электробуса продвигалась чуть быстрее, чем работа с электромобилем. Arrival смогла пройти сертификацию в ЕС и уже запланировала тест-драйв с потенциальным клиентом First Bus. Но и этот проект пришлось временно свернуть.

Компанию Arrival Свердлов (в прошлом - глава оператора Yota, а в 2012-2013 годах - заместитель министра связи России) создал в 2015 году. В 2019 году стартап привлек 100 млн евро от Hyundai и Kia, осенью 2021 года - 150 млн евро от фондов BlackRock и Winter Capital Partners (якорный инвестор - Владимир Потанин). Также среди инвесторов Arrival бизнесмен Альберт Авдолян, знакомый со Свердловым еще по Yota.

В марте 2021 года Arrival вышла на биржу Nasdaq через слияние со SPAC. С того момента стоимость акций компании снизилась более чем на 90%. На торгах в пятницу котировки опускаются на 5,5%, до $1,635.