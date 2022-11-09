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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Минфин разместил ОФЗ 26237 на 16,2 млрд рублей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 85,0244% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых, сообщила пресс-служба Минфина.

Всего было продано бумаг на общую сумму 16, 195 млрд рублей по номиналу при спросе 307,846 мллрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 13,919 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 84,5% от номинала, что соответствует доходности 10,31% годовых.

Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 98 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 22 марта 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон - 17,99 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 33,41 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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