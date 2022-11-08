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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

Минфин 9 ноября проведет три безлимитных аукциона по размещению ОФЗ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минфин 9 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении ведомства.

Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 98 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 22 марта 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон - 17,99 рубля на облигацию, 2-16-й купоны - 33,41 рубля на облигацию).

Облигации серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года имеют 31 квартальный купонный период и первый купонный период - 140 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-32-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяется в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

Облигации серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 29 марта 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).

На первичных аукционах, состоявшихся в предыдущие три недели (19 и 26 октября, 2 ноября), были размещены ОФЗ на общую сумму 394,53 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за три аукционных дня перевыполнил квартальный план размещений гособлигаций более чем в 2,6 раза.

Министерство планировалл в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего было запланировано 12 аукционных дней: 4 в октябре, 5 в ноябре, 3 в декабре (последний 21 декабря). Согласно первоначальному графику, ведомство планировало предлагать бумаги с дюрацией от 5 до 10 лет на сумму до 120 млрд рублей, от 10 лет - на 30 млрд рублей.

В период с 28 сентября по 12 октября Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ ради стабилизации рыночной ситуации. 21 сентября, ведомство признало несостоявшимися аукционы по продаже ОФЗ объемом 30 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Минфин ОФЗ
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