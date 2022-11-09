Производитель электромобилей Lucid увеличил квартальный убыток

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. увеличил чистый убыток в III квартале 2022 года сильнее прогнозов рынка и объявил о размещении новых акций на сумму около $1,5 млрд.

Чистый убыток компании в июле-сентябре составил $530 млн, или $0,40 на акцию, против убытка в $524 млн, или $0,43 на акцию, годом ранее.

Выручка компании составила $195,5 млн по сравнению с $232 тысячами годом ранее, когда продажи машин компании еще не стартовали.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток Lucid на уровне $0,31 на акцию при выручке в $209 млн.

В отчетном квартале Lucid продала 1398 автомобилей и произвела 2282 машины.

Компания сообщила о высоком спросе на люксовую модель Lucid Air. Клиенты уже зарезервировали более 34 тысяч машин, что принесет выручку в $3,2 млрд. Однако показатель снизился по сравнению с августом, когда число предзаказов составляло 37 тысяч.

Автопроизводитель сохраняет производственный план на 2022 год на уровне 6-7 тысяч электромобилей.

Компания также объявила о намерении привлечь дополнительный капитал за счет размещения новых акций. Бумаги на сумму $600 млн будут проданы на рынке через банки-партнеры, а акции на сумму до $915 млн купит суверенный фонд Саудовской Аравии, являющийся крупнейшим акционером компании.

Акции Lucid подешевели на 8,4% в ходе предварительных торгов в среду. С начала 2022 года капитализация компании рухнула в три раза, до $23,2 млрд.