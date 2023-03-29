Производитель электромобилей Lucid сократит штат на 18%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Lucid Group Inc. намерен сократить свой штат примерно на 18%, уволив около 1,3 тысячи сотрудников, говорится в документах компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Ожидается, что большая часть запланированных увольнений состоится до конца второго квартала 2023 года. Расходы в связи с сокращением штата составят $24-30 млн, и большая часть из них будет отражена в отчетности за первый квартал.

Lucid начала массовое производство автомобилей только в 2022 году. За минувший год компания произвела 7,18 тысячи электромобилей, зафиксировав чистый убыток в размере более $1,3 млрд при выручке чуть выше $600 млн. В текущем году ожидается выпуск 10-14 тысяч машин.

С начала года рыночная капитализация Lucid поднялась на 10,5% (до $14,9 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq за этот период прибавил 11,9%.