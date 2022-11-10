Минфин может получить право провести обмен евробондов РФ в валюте на ОФЗ объемом до 800 млрд руб.

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил прописать в бюджете опцию обмена суверенных валютных евробондов, по согласованию с их владельцами, на новые облигации федерального займа номинальной стоимостью до 800 млрд рублей.

Поправку, дающую правительству РФ право в следующем году "в целях снижения объема государственного внешнего долга" принимать решения о проведении операции обмена, Минфин предложил внести в проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг., сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Предполагается, что государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, могут быть обменяны только на ценные бумаги РФ, номинированные в российских рублях, с равными или более длительными сроками погашения. Обмен облигаций будет производиться по их рыночной стоимости, определяемой правительством. При этом выпуск новых рублевых бумаг для обмена предполагает превышение верхнего предела госдолга РФ на следующий год.

Отдельно поправкой оговаривается, что Банк России вправе получать государственные ценные бумаги, номинированные в рублях, при их первичном размещении в рамках обмена принадлежащих ЦБ валютных еврооблигаций.

Обосновывая необходимость этой поправки, Минфин, по словам источника, отметил, что в результате возможного обмена евробондов на рублевые бумаги будет снижен объем внешнего долга РФ, а это приведет к сокращению валютных рисков, связанных с его обслуживанием. Однако, отмечает министерство, надо принимать во внимание и то, что доходности по еврооблигациям ниже доходностей по рублевому госдолгу. Таким образом, в зависимости от конфигурации обмен приведет либо к росту расходов на обслуживание госдолга в долгосрочной перспективе, либо к увеличению самого госдолга, либо реализуются обе эти возможности, предупреждает министерство.

В Минфине не стали комментировать предложения об обмене евробондов на локальные рублевые облигации.

Проект федерального бюджета РФ на 2023 г. и плановые периоды 2024 и 2025 гг. был принят Госдумой в первом чтении в конце октября. Согласно проекту, размещение государственных ценных бумаг в валюте РФ в следующем году планируется в объеме 2,512 трлн рублей, на погашение будет направлено 764,416 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2024 года, согласно проекту, установлен на уровне 20,697 трлн рублей.

Согласно данным Минфина, на 1 октября общая задолженность по еврооблигациям РФ составляла около $35,7 млрд. Сейчас Минфин осуществляет все выплаты по валютным еврооблигациям РФ в рублях, этот порядок утвержден указом президента от 22 июня.

По текущему курсу ЦБ РФ сумма в 800 млрд руб. эквивалентна $13,1 млрд.

До сих пор обмен суверенных евробондов РФ на локальные облигации активно не обсуждался в публичном пространстве. Возможность заместить евробонды облигациями, выпущенными по российскому праву, есть у корпоративных заемщиков, но она предусматривает эмиссию локальных бумаг в той же валюте, что и обмениваемые евробонды. Выплаты же по "замещающим" облигациям осуществляются в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.