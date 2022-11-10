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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Греф отметил восстановление спроса на ипотеку после нескольких месяцев спада

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на ипотеку последние несколько месяцев падал, в последние недели он стал восстанавливаться, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"В последние месяцы наблюдается спад. Спад спроса. Примерно на 15% упали выдачи, и примерно на 20% падение спроса. Но в последние недели мы видим все-таки идет слабое, но восстановление спроса", - сообщил Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"До сентября ипотека росла очень хорошим темпом, и фактически мы восстановили и уровень одобрения, и объем выдачи до докризисного уровня. Вот начиная с конца сентября появилась новая тенденция", - добавил глава Сбербанка.

Сбербанк прогнозирует падение выдачи ипотеки в 2022 году на 14% по сравнению с 2021 годом, заявил накануне первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

Греф отметил, что ипотека остается доступной. Банк видит стабилизацию цен на недвижимость на региональных рынках и серьезное падение цен на московском рынке первичной недвижимости.

"Если инфляция не будет расти, то я думаю, что ставки дальше могут снижаться. В этом смысле в целом рынок нащупывает свое новое равновесие, и конечно, все будет зависеть от того, как в целом макроэкономика отреагирует на вот ухудшение уже ситуации на мировых рынках", - подчеркнул глава Сбербанка.

Герман Греф Сбербанк
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