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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Расширен список акций, операции с которыми нерезидентам под контролем лиц из РФ ограничены на Мосбирже

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Количество акций предприятий и организаций, на которые распространяются ограничения для совершения операций на "Московской бирже" клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, увеличилось до 73.

В обновленный список, опубликованный "Мосбиржей" в пятницу, включено ПАО "Энел Россия".

"Мосбиржа" с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. В список включаются бумаги, на которые это разрешение не распространяется.

При публикации этого перечня биржа особо оговаривает, что он носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий и организаций, на которые распространяются ограничения.

Мосбиржа Энел
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