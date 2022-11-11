Расширен список акций, операции с которыми нерезидентам под контролем лиц из РФ ограничены на Мосбирже

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Количество акций предприятий и организаций, на которые распространяются ограничения для совершения операций на "Московской бирже" клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, увеличилось до 73.

В обновленный список, опубликованный "Мосбиржей" в пятницу, включено ПАО "Энел Россия".

"Мосбиржа" с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. В список включаются бумаги, на которые это разрешение не распространяется.

При публикации этого перечня биржа особо оговаривает, что он носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий и организаций, на которые распространяются ограничения.