В Банке Англии считают, что базовая ставка уже превышает необходимый уровень

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Базовая процентная ставка в Великобритании уже является более высокой, чем необходимо для возврата инфляции к целевому показателю Банка Англии, считает член Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) британского ЦБ Сильвана Тенрейро.

По словам Тенрейро, политика Банка Англии была "ограничительной" еще до ноябрьского заседания, когда MPC принял решение повысить ставку сразу на 75 базисных пунктов (б.п) - до 3%.

Тенрейро отметила, что полный эффект "самого быстрого ужесточения политики в истории MPC "пока не проявился в полной мере, поскольку повышение ставок сказывается на экономике медленнее, чем это было в прошлом.

Даже при сохранении ставки на ее текущем уровне, экономика Великобритании, вероятно, окажется в рецессии, а темпы инфляции опустятся ниже 2%-ной цели ЦБ в среднесрочной перспективе, что потребует от Банка Англии приступить к снижению ставки с 2024 года, заявила Тенрейро, слова которой приводит газета Financial Times.

Если же ставка вырастет в соответствии с рыночными ожиданиями, Британии грозит затяжная рецессия при резком росте безработицы и ухудшении уровня жизни людей, считает она.

Статданные, опубликованные в минувшую пятницу, показали первое за последние полтора года сокращение объема ВВП Великобритании. Экономика страны в третьем квартале 2022 года снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Потребительские цены в Британии в сентябре выросли на 10,1% в годовом выражении - это максимальные темпы подъема за 40 лет.

Другие члены MPC также давали понять, что Центробанк не считает нужным поднимать ставку до уровня 5,25%, прогнозируемого рынком.

На ноябрьском заседании Тенрейро голосовала за повышение ставки лишь на 25 б.п. Единственной причиной, по которой она поддержала увеличение ставки, стало желание избежать риска закрепления "вторичных последствий" инфляции, отметила Тенрейро.