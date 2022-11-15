В ОДК "Ростеха" отметили интерес нефтяников к замене импортных турбин

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские нефтегазовые предприятия проявляют интерес к замене импортных силовых установок объектов энергетики нефтегазовых промыслов, сообщил журналистам Дмитрий Морозов, главный конструктор АО "ОДК - Газовые турбины" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха").

По его словам, специалисты корпорации отмечают техническую сложность задачи замены одних только двигателей, так как вместе с ними необходимо менять почти всю энергетическую установку.

"Нам поступают вопросы поменять двигатель на электростанции. Пока в основном все хотят заменить только двигатель. Но при замене двигателя в любом случае поменяется пол-агрегата, потому что система жизнеобеспечения у всех двигателей разная. Такие обращения есть, их будет больше, потому что агрегаты все вырабатывают свой ресурс", - сказал Морозов.

Раньше на добывающих платформах устанавливалось полностью импортное оборудование Solar и Siemens.

"Сейчас в связи с уходом иностранных игроков осталось очень много таких активов, как электростанции для собственных нужд на месторождениях, и эту нишу мы тоже планируем занять как отечественный производитель газотурбинных электростанций. Некая модернизация импортных электростанций будет стоить дороже, чем изготовление отечественной новой. Мы не обладаем ни конструкторской документацией западных производителей, ни характеристиками их материалов, каких-то комплектующих. Кроме того, в свете последних событий я думаю, что родине предпочтительнее применять отечественное оборудование", - добавил генеральный директор ООО "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьев.

"Сейчас к нам приходят коллеги, идут переговоры. Обратилась нефтяная компания, которая имеет на Каспии две уже действующие платформы, на которых стоит импортное оборудование. Оно изнашивается, у него выходит ресурс, соответственно, его необходимо будет заменить. Также у них строится платформа, на которую планируется поставка агрегатов нашего производства. В ближайшее время мы поедем осматривать имеющиеся платформы", - сообщил Морозов.

Он отметил, что невозможно просто заменить одну деталь в агрегате, так как это не гарантирует исправность его работы в дальнейшем.

"Мы считаем, что дешевле на сегодняшний день поставить отечественную энергетическую установку, чем адаптировать то, что осталось от Запада. Чаще всего на платформах, которые уже построены, оборудование установлено снаружи, на открытой палубе. Эти агрегаты демонтируются полностью, и их место должны занять тогда другие агрегаты. Агрегат - это целое. Нельзя просто одну часть в нем заменить - это тут же отразится на работе другой части. Если мы одну часть меняем, то вся настройка, которая была заложена, меняется, то есть и никаких гарантий, что это все сохранится, нет", - подчеркнул Морозов.

Он также добавил: "Нам эти модернизации, в принципе, не интересны. Любая компания должна приносить прибыль, прибыль рождается только через серийность".

Воробьев также сообщил, что "ОДК - Газовые турбины" за ближайшие пять лет увеличит производство на 40%.

"Мы примерно превышаем показатель предыдущего периода на 40%. То есть мы начали делать вполовину больше. По программе с 2022 по 2025 год мы должны выйти на 30 агрегатов разного профиля в год. У нас сейчас просматривается 2025 год, с 2023 по 2025 включительно, это твердые заказы", - сказал он.