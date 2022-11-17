ЦБ изменил тарифы на трансграничные переводы для банков-участников СБП

С 19 декабря платить за такие переводы между физлицами будет только банк-отправитель

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Банк России изменил тарифы в Системе быстрых платежей (СБП), которые выплачивались банками в пользу регулятора при проведении трансграничных переводов между физлицами, сообщил сайт ЦБ.

"Для развития тарифной системы СБП мы приняли решение перераспределить плату банков за услуги Банка России по трансграничным переводам граждан через СБП без увеличения общей суммы тарифа. Вместо действующего тарифа за трансграничный перевод по 3 рубля с банка-отправителя и с банка-получателя, с 19 декабря этого года будет установлен единый тариф - 6 рублей только для банка-отправителя", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Для конечного получателя денег трансграничные переводы будут бесплатными, так как банки не смогут брать с него комиссию, подчеркнули в ЦБ. При этом комиссии за отправление таких переводов для клиентов кредитные организации будут устанавливать самостоятельно.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции).