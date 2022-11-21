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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Банк России готовит рекомендации по составлению и сопоставлению ESG-рейтингов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Банк России работает над рекомендациями в отношении составления и сопоставления ESG-рейтингов (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления), сообщила замглавы департамента корпоративных отношений ЦБ Виктория Степаненко.

"Мы работаем над рекомендациями в отношении составления и сопоставления ESG-рейтингов. Я очень надеюсь, что к началу будущего года мы с вами увидим консультативный доклад, в котором мы обратимся к участникам и финансового рынка, и реального сектора с тем, чтобы посмотреть на эти рекомендации, сказать, насколько они достаточны либо недостаточны для того, чтобы урегулировать историю, связанную с рейтингованием", - сказала она.

Вопрос ESG-рейтингов и ESG-рэнкингов она назвала критически важным. "Если посмотреть на блуждающую достаточно давно и активно в сети картинку в отношении ESG-рейтингов и рейтингов платежеспособности, мы увидим весьма пеструю картинку, когда мы поймем, что непонятно, кто оценивает, что оценивает, что является объектом исследования, что является объектом сравнения и сопоставления", - сказала Степаненко.

Банк России Виктория Степаненко
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