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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Lufthansa наймет в штат еще 20 тысяч человек до конца 2023 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG намерена увеличить штат сотрудников на 20 тысяч человек, кампания по найму началась 21 ноября, сообщила пресс-служба компании.

Перевозчику нужны специалисты более чем в 43 областях, в первую очередь техники, IT-специалисты, юристы, пилоты и бортпроводники. Вакансии будут открыты во Франкфурте, Мюнхене, Гамбурге, а также в Цюрихе, Вене и Брюсселе.

Кампания по расширению штата, как ожидается, продлится до конца 2023 года.

Главный исполнительный директор Lufthansa Карстен Шпор ранее заявлял, что авиакомпания планировала прием новых сотрудников на фоне восстановления сектора авиаперевозок после пандемии коронавируса.

С начала 2022 года капитализация Lufthansa выросла на 18,4%, до 8,8 млрд евро.

Lufthansa Германия Карстен Шпор Франкфурт Цюрих Вена Брюссель
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