АФК "Система" не планирует покупку "Вымпелкома"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" не планирует покупку телеком-оператора "Вымпелком", сообщил журналистам основатель и крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков.

"Нет, не покупаем", - сказал он.

VEON 2 ноября объявил о начале поиска покупателя на "Вымпелком". Более подробную информацию о предстоящей сделке холдинг не привел, но сообщил, что изучает варианты для достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон.

В портфель активов АФК входит телеком-оператор ПАО "МТС".