Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

АФК "Система" не планирует покупку "Вымпелкома"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" не планирует покупку телеком-оператора "Вымпелком", сообщил журналистам основатель и крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков.

"Нет, не покупаем", - сказал он.

VEON 2 ноября объявил о начале поиска покупателя на "Вымпелком". Более подробную информацию о предстоящей сделке холдинг не привел, но сообщил, что изучает варианты для достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон.

В портфель активов АФК входит телеком-оператор ПАО "МТС".

АФК Система Владимир Евтушенков Вымпелком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минск попросил "Транснефть" повысить тариф на транзит нефти на 39%

Программу льготных автокредитов продлили на декабрь и перезапустят в 2023 году

Программу льготных автокредитов продлили на декабрь и перезапустят в 2023 году

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

"Газпром" в декабре сохранит поставки газа в Молдавию на уровне ноября

"Газпром" в декабре сохранит поставки газа в Молдавию на уровне ноября

Dell Technologies резко сократила чистую прибыль в III финквартале

Dell Technologies резко сократила чистую прибыль в III финквартале

Отбор газа из ПХГ Европы набирает обороты

ЦБ определил условия вывоза более $10 тыс. в валюте уполномоченными банками и ВЭБ.РФ

Brent подешевела до $83,55 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });