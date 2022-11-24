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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Dr. Martens снизил полугодовую доналоговую прибыль на 5%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Британский производитель обуви Dr. Martens Plc в первом полугодии 2023 финансового года сократил доналоговую прибыль и увеличил выручку, а также сообщил о повышении дивидендов.

Доналоговая прибыль компании за полугодие, которое завершилось 30 сентября, составила 57,9 млн фунтов стерлингов ($69,8 млн) против 61,3 млн фунтов годом ранее.

Показатель EBITDA не изменился и составил 88,8 млн фунтов. Рентабельность по этому показателю сократилась на 2,8 процентного пункта, до 21,2%.

Выручка достигла 418,6 млн фунтов по сравнению с 369,9 млн фунтов. В органическом выражении показатель вырос на 18%. Розничные продажи подскочили на 38%, онлайн-продажи увеличились на 8%.

Совет директоров решил увеличить промежуточные дивиденды на 28%, до 1,56 пенса на акцию.

Dr. Martens по-прежнему ожидает роста выручки по итогам текущего фингода на 17-19% (high-teens growth) и прогнозирует снижение рентабельности по EBITDA на 1-2,5 п.п.

Котировки акций Dr. Martens в начале торгов в четверг рухнули на 20%. Капитализация компании с начала года упала на треть, до 2,93 млрд фунтов, в то время как фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 1,1%.

Dr. Martens Великобритания
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