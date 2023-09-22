Годовая доналоговая прибыль Mothercare упала в 5 раз из-за ухода из России

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер товаров для будущих мам и детей Mothercare Plc в 2023 финансовом году, который завершился 25 марта, сократил доналоговую прибыль в пять раз - до 2,2 млн фунтов стерлингов ($2,7 млн) по сравнению с 11,1 млн фунтов годом ранее, сообщает пресс-служба компании.

Скорректированная EBITDA в минувшем финансовом году упала до 6,7 млн фунтов с 12 млн фунтов годом ранее. Снижение показателя отражает потерю российского рынка, вклад которого составлял около 5,5 млн фунтов, отмечается в сообщении.

Выручка уменьшилась до 73,1 млн фунтов с 82,5 млн фунтов годом ранее.

Международные розничные продажи Mothercare по партнерским франшизам в прошедшем фингоду выросли на 9%, до 322,7 млн фунтов по сравнению со 297,1 млн фунтов за тот же период годом ранее (не включая России). Продажи с учетом России годом ранее составляли 385,3 млн фунтов.

Mothercare прекратила работу в России в начале марта 2022 года. Это привело к "многочисленным экономическим, логистическим и бизнес-проблемам в группе", говорится в пресс-релизе.

Котировки акций Mothercare рухнули на 15% в ходе торгов в пятницу. С начала года капитализация компании упала более чем в два раза, в то время как фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 3,7%.