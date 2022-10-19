Указ президента о военном положении в четырех новых регионах РФ утвержден сенаторами
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации утвердил указ президента РФ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
За это решение сенаторы проголосовали на пленарном заседании верхней палаты парламента в среду.
Утверждение указа президента о введении военного положения является конституционным полномочием Совета Федерации.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ ранее в среду. Военное положение вводится 20 октября с ноля часов.
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