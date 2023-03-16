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Путин выступил за раскрытие компаниями нефинансовой отчетности

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал раскрытие компаниями нефинансовой отчетности, законопроект о которой после нескольких лет обсуждений в прошлом году был поставлен на паузу. Он сказал об этом, выступая на съезде РСПП.

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"Предлагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий. В ней будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона, для своей страны. Я знаю, подавляющее большинство, практически все имеют такие социальные программы, но о них знают только в узком секторе, давайте сделаем это достоянием всего общества. Это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером для всех", - сказал он.

Президент считает, что такая отчетность будет способствовать росту авторитета российского бизнеса, усилит его рыночные и общественные позиции.

На протяжении нескольких лет Минэкономразвития разрабатывало законопроект о публичной нефинансовой отчетности, позднее он был переименован в проект об отчетности в области устойчивого развития. В 2021 году работа над документом активизировалась - после того как Путин поручил правительству и Госдуме к 1 марта 2022 года обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на развитие системы публичной нефинансовой отчетности юридических лиц.

Но о результатах этой работы после 1 марта не сообщалось, а в начале октября 2022 года о приостановке работы над законопроектом до конца 2022 года сообщил Банк России. Тогда же источник "Интерфакса" рассказывал, что правительство доложило Путину о "нецелесообразности" разработки документа. По его словам, необходимость такого шага объяснялась тем, то произошло закрытие информации эмитентами для минимизации рисков введения санкций, а также тем, что у компаний есть право раскрывать нефинансовые данные в годовых отчетах и отчетах об устойчивом развитии в соответствии с действующим законодательством.

В конце ноября прошлого года замдиректора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Ирина Филиппова сообщила, что ведомство планирует "в ближайшее время" вернуться к работе над законопроектом об отчетности в области устойчивого развития.

"С учетом текущих тенденций работа над законопроектом временно поставлена на паузу. Законопроект находится в правительстве. Но в ближайшее время мы все-таки планируем к нему вернуться", - отметила она.

Владимир Путин РСПП Минэкономразвития Ирина Филиппова Банк России
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