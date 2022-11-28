"Газпром" может снизить поставки в Молдавию из-за "оседания" газа на Украине

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" с понедельника может снизить поставки газа в Молдавию из-за так называемого оседания газа на Украине. В Кишиневе заявили, что таким образом Молдавия (у которой нет своих ПХГ) использует излишки газа для создания запасов на территории соседней страны. При этом молдавская сторона постоянно напоминает, что хотела бы получать больше российского газа, чем получает в настоящее время.

Общая заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в воскресенье был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Новым риском для украинского транзита стал запущенный в сентябре виртуальный реверс из Молдавии на Украину. Результат этих действий в "Газпроме" называют "оседанием" на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям". При сохранении транзитного дисбаланса "Газпром" обещает с 28 ноября начать сокращение подачи газа в объеме суточной недопоставки.

На понедельник в системе ОГТСУ заявлены прежние номинации на поставку газа в Молдавию - 6 млн куб. м через ГИС "Гребенки" и "Алексеевка". Однако в отличие от предыдущего дня в номинациях на сайте ОГТСУ пока нет реверсной номинации на ГИС "Гребенки" (в воскресенье была заявлена на уровне 4,5 млн куб. м).

Европейский рынок

После очень теплого октября в ноябре погода в Европе складывается на уровне климатической нормы. Средняя температура за месяц лишь на градус выше показателей ноября прошлого года (в октябре было теплее на три градуса). При этом всю вторую половину месяца температура воздуха значительно холоднее, чем ранее.

По актуальным прогнозам, на наступившей неделе погода в Европе будет примерно на три градуса прохладнее, чем на предыдущей.

Федеральное сетевое агентство ФРГ оценивает ситуацию с газоснабжением страны как напряженную и не исключает дальнейшего ухудшения. Bundesnetzagentur призывает потребителей к экономии газа. по мнению регулятора, дефицита газа зимой можно избежать прежде всего если будет достигнута цель экономии не менее 20%.

Контракт с поставкой "на день вперед" (на понедельник) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1344 за тысячу кубометров.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила 18% европейского энергобаланса при среднем показателе 19% за неделю с 14 по 20 ноября, сообщает ассоциация WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа начала и наращивает интенсивность расходования газа из своих хранилищ. Текущий уровень запасов снизился до 93,94% - это на 10,1 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

За газовые сутки 26 ноября запасы "похудели" на 0,07 процентных пункта.

В "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний отбор был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 67% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

Состояние запасов газа в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка. Страна активно наращивает экспорт газа (прежде всего в Европу), а добыча растет меньшими темпами.

Подземные хранилища в США, как и в Европе, перешли к отбору. За очередную отчетную неделю (закончилась 18 ноября) из ПХГ было изъято 2,3 млрд куб. м газа, что несколько превышает обычные для этого времени темпы.

Текущий уровень резервов составляет около 74%, что на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.