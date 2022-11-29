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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Инфляция в Испании в ноябре неожиданно замедлилась до минимума с января

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в Испании в ноябре существенно замедлилась по сравнению с предыдущим месяцем благодаря снижению цен на топливо и электричество.

Потребительские цены, рассчитанные по стандартам Евросоюза, выросли на 6,6% по сравнению с ноябрем прошлого года после подъема на 7,3% в октябре, свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического института (INE).

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Темпы инфляции были минимальными с января. Консенсус-прогноз экспертов предполагал ускорение темпов роста потребительских цен до 7,5%, отмечает Trading Economics.

Цены снизились на 0,5% по сравнению с октябрем, когда они увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца.

Потребительские цены, рассчитанные по испанским стандартам, выросли в ноябре на 6,8% в годовом выражении и опустились на 0,1% к предыдущему месяцу. В октябре они повысились на 7,3% и 0,3% соответственно.

Индекс базовой инфляции, не учитывающий стоимость свежих продуктов питания и энергоносителей, увеличился в ноябре на 6,3% в годовом выражении после повышения на 6,2% месяцем ранее.

В июне этого года инфляция в Испании, гармонизированная со стандартами ЕС, достигла максимальных за 37 лет 10,2%.

Испания
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