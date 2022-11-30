Что произошло за день: среда, 30 ноября

Кудрин покинул пост главы Счетной палаты, сенаторы одобрили законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, Uniper инициирует разбирательство против "Газпром экспорта"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Uniper подает в суд на ООО "Газпром экспорт" для возмещения убытков из-за недопоставок газа с июня. Компания заявила, что была вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства перед клиентами по ранее согласованным ценам и объемам. Российская сторона не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований.

- Великобритания расширила список санкций в отношении россиян. В него попали глава Минпромторга и вице-премьер РФ Денис Мантуров, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, директор ФСИН Аркадий Гостев, несколько руководителей российских областей и республик, а также некоторые военных комиссары российских городов и областей.

- Сенаторы освободили Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты. Он не стал подтверждать переход в "Яндекс" и сообщил, что еще не выбрал должность.

- Минобороны РФ заявило о проведении самолетами России и Китая патрулирования над Японским и Восточно-Китайским морями. Продолжительность полета составила около восьми часов, самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, сообщили в министерстве.

- Совет Федерации одобрил законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Также сенаторы проголосовали за закон о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента.

- Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года.

- Роналду в ближайшее время может подписать контракт с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Как сообщает Marca, соглашение будет рассчитано на два с половиной сезона, по его условиям 37-летний футболист будет получать 200 млн евро за сезон, включая доходы от рекламы.