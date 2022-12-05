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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ЕС рассмотрит меры поддержки судоходства на фоне введения эмбарго на импорт нефти из РФ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен поддержать судоходные компании своих государств на фоне вступления в силу механизма price cap ("потолка цен") на российскую нефть, сообщается в Официальном журнале ЕС.

В документе подчеркивается, что меры поддержки будут рассмотрены не позднее 5 февраля 2023 года - даты вступления в силу санкций на экспорт российских нефтепродуктов в страны ЕС. Их внедрение необходимо для "сохранения авторитета" и "повышения конкурентоспособности" европейского судоходства, а также стимулирования перерегистрации судов в регистры союза.

При этом Евросоюз вводит запрет на оказание сервисных услуг судам третьих стран, осуществляющим транспортировку российской нефти или нефтепродуктов в нарушение "ценового потолка". Санкции будут распространяться на те суда, чьи операторы, ответственные за перевозку, знали о том, что продукция была продана выше установленного потолка.

Кроме того, в документе впервые упоминается введение запрета ЕС на трейдинг российской нефти и нефтепродуктов, а также на финансирование таких операций и оказание консалтинговых услуг. При этом под запрет не подпадают сделки, заключенные в рамках ценового потолка.

Как сообщалось, в ночь с субботы на воскресенье ЕС опубликовал решение - потолок цен на российскую нефть утвержден на уровне $60 за баррель. Механизм вступает в силу с 5 декабря.

Россия не планирует продавать нефть покупателям, примкнувшим к новому порядку, считая его нерыночным, заявлял вице-премьер РФ Александр Новак. Он также отметил, что РФ прорабатывает механизмы запрета на применение данного инструмента.

Евросоюз Россия
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