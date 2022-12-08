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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В ФНС заявили, что мораторий на банкротства при изменении правил можно применять более длительно

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Институт моратория на банкротства при условии изменения его правил можно приспособить к более длительному применению при наличии такой потребности, такое мнение замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев высказал на форуме "Банкротства. Новая реальность", организованном "Интерфаксом" и "Федресурсом" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Мораторий на банкротства и взыскания старых долгов действовал в РФ дважды - в период пандемии коронавируса в 2020 году и с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Во втором случае он распространялся практически на всех: граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц, за исключением застройщиков, чьи объекты ранее попали в перечень проблемных.

Однако многочисленную критику вызвали правила, согласно которым на время моратория также "замораживается" исполнительное производство по взысканиям, возникшим до его введения, и запрещается начислять любые финансовые санкции за несвоевременное погашение долгов, образовавшихся в предшествующий период. Еще до введения моратория на банкротства ФНС настаивала на необходимости отказа от приостановки исполнительного производства по взысканиям, возникшим до введения моратория. Об этом же просили и ряд банков, в частности Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.

Как экстраординарный механизм завершившийся мораторий Чекмышев оценивает положительно: он дал многим организациям и предпринимателям передышку и возможность справиться с внезапно наступившими "негативными явлениями". Замглавы ФНС также допустил, что если мораторные правила будут реформированы и станут более гибкими, опциональными, то "в зависимости от экономического состояния можно этот институт уже приспособить к какому-то более длительному применению".

В качестве примера возможных изменений он назвал возможность для разных категорий субъектов экономической деятельности предусматривать разные последствия от введения моратория. "Для кого-то например, только фиксить - не позволять подавать на процедуру, но при этом оставлять исполнительные производства", - сказал он.

ФНС
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