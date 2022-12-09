Резервный фонд правительства в 2022 г. могут увеличить на 900 млрд руб. за счет госзаймов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Резервный фонд правительства РФ в 2022 году может быть увеличен на 900 млрд рублей за счет государственных займов без внесения соответствующих поправок в федеральный бюджет, следует из одобренных в пятницу комитетом Госдумы по бюджету правительственных поправок.

Согласно одобренной поправке, в ходе исполнения федерального бюджета в 2022 г. правительство РФ вправе принимать решения об увеличении бюджетных ассигнований Резервного фонда на сумму до 900 млрд руб. без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2022-2023 гг. с превышением общего объема расходов федерального бюджета за счет государственных внутренних заимствований.

Как пояснил в ходе заседания комитета директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина Сергей Романов, данная мера позволит обеспечить финансовые расходные обязательства бюджета в 2022 г., чтобы снять нагрузку с 2023 г. "Мы осуществляем определенную поддержку ликвидности Пенсионного фонда для того, чтобы в том числе пенсионные выплаты в начале года январские сразу осуществлялись, мы обеспечим поддержку отдельных юридических лиц, которые готовы с 1 января начинать работу. Это позволит нам, не превышая в 2023 г. предельного объема дефицита, установленного законом, обеспечить меры по поддержке экономики 2023 г.", - сказал он.

Поправки в Бюджетный кодекс (№203297-8) планируется рассмотреть на пленарном заседании 13 декабря.