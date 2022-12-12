Падение индикатора инфляционных ожиданий в США в ноябре было рекордным

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года ожидания американцев в отношении темпов роста потребительских цен через год упали максимальными темпами за все время ведения расчетов, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

Как показал опрос населения, в ноябре средний прогноз инфляции составлял 5,2% против 5,9% в предыдущий месяц. Это самый низкий уровень с августа 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение всего до 5,8%, сообщает Trading Economics.

Оценка американцами инфляции в стране через три года в прошлом месяце опустилась до 3% с 3,1%, через пять лет - до 2,3% с 2,4%.

Жители США ожидают замедления темпов рост стоимости газа, продуктов питания и аренды жилья. При этом они полагают, что может подорожать обучение в вузах.

Данные об инфляции в стране за ноябрь будут опубликованы 13 декабря.