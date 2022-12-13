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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Twitter распустил консультативный Совет доверия и безопасности

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Руководство Twitter решило распустить действовавший при компании с 2016 года консультативный Совет доверия и безопасности, который должен был помогать сервису бороться с распространением ненавистнических сообщений, вредоносного контента и других проблем, передает АР.

В совет входили около сотни представителей независимых гражданских, правозащитных и иных организаций. Предполагалось, что участники совета вечером 12 декабря встретятся с представителями Twitter. Однако незадолго до начала встречи компания уведомила членов совета по электронной почте о его роспуске.

АР получило от ряда членов совета копии письма Twitter. В нем говорится, что компания занялась "переоценкой того, как лучше доносить специализированную оценку извне", и пришла к выводу, что "совет не является лучшей структурой для этого".

"Наша работа заключается в том, чтобы сделать Twitter безопасным и информативным, мы будем двигаться в этом направлении быстрее и с еще большим рвением, чем прежде, и продолжим приветствовать ваши идеи относительно того, как добиться этой цели", - говорится в письме.

Совет доверия и безопасности на добровольной основе давал экспертные оценки и консультировал руководство компании, но не имел прав на принятие решений.

АР напоминает, что вскоре после приобретения компании Twitter предприниматель Илон Маск сообщил о том, что он сформирует новый Совет модераторов контента, однако затем передумал.

Twitter Илон Маск США
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