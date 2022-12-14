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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Россияне смогут подать заявление на универсальное пособие с 28 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что прием заявлений на выплату и назначение единого пособия для детей до 17 лет в малоимущих семьях и беременных женщин начнется с 28 декабря.

"Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, для граждан будет обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря", - сказал Котяков в среду на совещании президента с членами правительства.

Министр напомнил, что с начала следующего года в России создается Социальный фонд, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Новый единый Фонд будет заниматься всеми вопросами, связанными с социальными выплатами населению, включая пенсии и пособия.

С 1 января в России вводится универсальное пособие для поддержи малообеспеченных семей с детьми в возрасте до 17 лет и беременных женщин.

Антон Котяков Минтруд РФ
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