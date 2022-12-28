На Госуслугах появилась форма для заявления на единое пособие для детей и беременных

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - На портале Госуслуг появилась специальная форма для заявления на получение единого пособия на детей и беременных женщин, сообщили в Минцифры.

Для заполнения заявления на единое пособие необходимо иметь подтвержденную учетную запись и авторизоваться на портале Госуслуг, где выбрать услугу "Единое пособие на детей и беременных женщин".

После проверки личных данных (ФИО, телефон и почту, паспорт, СНИЛС, адрес) нужно отметить, какую выплату требуется получить, указать дополнительные сведения, которые могут повлиять на оформление пособия (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами), а также внести данные о семейном положении, детях и составе семьи.

Затем выбирается способ получения пособия: на счет в банке или в почтовом отделении. В некоторых случаях нужно будет предоставить оригиналы документов в ведомство, предупредили в Минцифры.

Срок рассмотрения заявлений составляет 10 дней.

Единое пособие

Единое пособие вводится с 2023 года. В Пенсионном фонде России уточнили, что оно заменит для нуждающихся семей пять действующих сегодня мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого или третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет или от 8 до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности.

При этом семья может выбрать - получать единое пособие или продолжить получать пособия по старым правилам до истечения срока назначения. Исключение - родители детей, рожденных до 31 декабря 2022 года включительно, в возрасте до 3 лет: эти семьи смогут продолжать получать старые пособия до того момента, как ребенку исполнится 3 года.

Помимо электронной формы существует возможность и личной подачи заявлений в клиентских офисах Социального фонда России, начиная с 9 января.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила ранее, что первые выплаты начнут поступать гражданам во второй половине января. В целом единое пособие поддержит 10 миллионов детей и беременных женщин, суммарно государство в 2023 году направит на эти цели 1,7 трлн рублей.