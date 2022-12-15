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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Литва хочет к 2026 году удовлетворять 20% энергопотребностей за счет солнечной генерации

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Литва планирует за счет строительства новых объектов солнечной генерации в 2023-2025 годах увеличить их общую установленную мощность до 3,1-3,5 ГВт, или примерно в шесть раз по сравнению с показателем по итогам 2022 года, сообщил представитель Литовского энергетического агентства (ЛЭА) Тадас Норвидас.

В итоге суммарная установленная мощность солнечных электростанций позволит к 2026 году удовлетворить около 20% потребности Литвы в электроэнергии против 3% в настоящее время, сказал он журналистам.

На конец 2022 года после достройки еще нескольких солнечных парков общая установленная мощность всех солнечных электростанций в стране должна составить около 560 МВт.

"Ожидается, что (установленная мощность будет - BNS) в шесть раз больше, чем в этом году. Если сейчас солнечные электростанции удовлетворяют около 3% нашей конечной потребности в электроэнергии, то в 2025 году около 20% электроэнергии должно производиться исключительно за счет солнца. В принципе, это в несколько раз больше, чем запланировано в Евросоюзе", - отметил представитель ЛЭА.

По его словам, установленная мощность солнечных электростанций в Литве в следующем году должна вырасти на 24% - такими же темпами, как и во всем ЕС. "Но что совершенно отличается от Европейского союза - в 2024 и 2025 годах мы планируем огромные, значительные изменения с точки зрения установленной мощности, когда будут завершены и начнут действовать крупные парки солнечных электростанций, строительство которых начато сейчас", - уточнил Норвидас.

Литва ЛЭА Тадас Норвидас
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