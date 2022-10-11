Литовская E energija завершила строительство крупного ветропарка за 70 млн евро

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Литовская энергетическая группа с частным капиталом E energija завершила строительство в Тельшяйском районе парка из 13 ветряных установок мощностью 69,3 МВт.

В строительство было инвестировано более 70 млн евро, говорится в сообщении группы.

Планируется, что парк, который будет официально запущен в работу в четверг, 13 октября, будет производить 230 млн кВт.ч электроэнергии в год "и на 17% увеличит выработку энергии ветра в стране", уточняет E energija.

"Это единственный недавно построенный парк, который реально производит электроэнергию", - сказал агентству BNS генеральный директор группы Гедиминас Улоза. Вырабатываемая электроэнергия продается по десятилетнему договору литовскому поставщику электроэнергии и газа Enefit (принадлежит эстонской Eesti Energia).

По его словам, E energija планирует продать объект, как и ранее построенные парки в Шилуте и Пагегяй, а вырученные средства реинвестировать в новые проекты возобновляемой энергетики.

Улоза отказался сообщить, ведутся ли уже переговоры с потенциальными покупателями. При этом он отметил, что ветропарк в Шилуте был продан инвестиционному фонду, которым управляет швейцарская инвесткомпания Quaero Capital, а парк в Пагегяй – группе ACME Grupe, "занимающейся оптовой торговлей электронными устройствами, фильмами и другими видами деятельности".

Он также сообщил, что в течение пяти лет компания планирует установить ветряные и солнечные парки общей мощностью 1 ГВт, а объем инвестиций составит около 1 млрд евро.

E energija разрабатывает и финансирует проекты по возобновляемым источникам энергии в Литве, Польше, на Украине. В 2020 году привлекла к строительству ветропарка в Тельшяй концерн General Electric, который получил 20,13% в проекте и поставил 13 ветряных турбин.