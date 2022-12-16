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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Розничные продажи в Великобритании в ноябре неожиданно снизились на 0,4%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года розничные продажи в Великобритании на 0,4% к октябрю, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) королевства..

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста на 0,3%, как и респонденты Trading Economics.

Объем розничных продаж в прошлом месяце был на 0,7% меньше, чем в допандемийном феврале 2020 года, отметили в ONS.

По пересмотренным данным, в октябре объем продаж вырос на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Продажи продуктов питания в ноябре увеличились на 0,9% за месяц, что связано с тем, что потребители начали рано закупаться перед католическим Рождеством, отмечает ONS.

Продажи автомобильного топлива упали на 1,7%, реализация товаров в непродуктовых магазинах снизилась на 0,6%.

В годовом выражении розничные продажи в прошлом месяце упали на 5,9%, аналитики ожидали сокращения на 5,6%, в октябре показатель также опустился на 5,9%.

Продажи без учета автомобильного топлива в ноябре уменьшились на 0,3% за месяц и на 5,9% за год. Консенсус-прогноз предполагал рост первого показателя на 0,3% и падение второго на 5,8%, сообщает Trading Economics.

Великобритания ONS
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