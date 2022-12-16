ВТБ заявил, что решение ЦБ по ключевой ставке позволит сохранить условия по ипотеке

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Решение Банка России оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых позволит сохранить текущие условия по ипотеке, прокомментировали пятничное решение ЦБ в пресс-службе ВТБ.

"Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 7,5% позволит банкам сохранить текущие условия по кредитным продуктам и увеличит спрос на них со стороны заемщиков до конца года", - рассказали в банке со ссылкой на президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

Он заверил, что декабрь станет одним из самых успешных месяцев для кредитного рынка в этом году и позволит достичь отметки в 10 трлн рублей по уровню выдач с начала года.

"ЦБ РФ принял взвешенное решение о сохранении ключевой ставки без изменений до конца года. Это позволит банковскому сектору закрепить траекторию роста, к которой он перешел после кратковременного спада в октябре. Мы считаем, что декабрь может показать лучшие результаты в сегменте розничного кредитования в этом году - вопреки прогнозам о том, что высокой активности заемщиков в конце года не будет. По итогам 2022 года объем выдач розничных кредитов в России должен превысить 10 трлн рублей", - отметил Печатников.

Он также заверил, что банк не планирует менять ставки по ипотеке, чтобы дать своим клиентам возможность решить финансовые вопросы перед Новым годом без лишней долговой нагрузки.

По ипотеке ставка составляет от 10,9% в рамках рыночных программ, а ставки по господдержке остаются однозначными, даже с учетом изменения в 2023 году. По оценке ВТБ, именно по льготным программам в декабре может произойти наиболее существенный прирост продаж. Тем не менее, несмотря на рост доли строящегося жилья в продажах, основной спрос ипотечных заемщиков сейчас по-прежнему концентрируется в сегменте вторичного жилья.