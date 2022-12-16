В Думе указали на плюсы от сохранения Банком России ключевой ставки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сохраненная в пятницу ЦБ РФ ключевая ставка на уровне 7,5% позволяет не стимулировать инфляционные процессы в РФ и не провоцирует повышение процентных ставок по кредиту, что очень важно для предприятий и развития экономики в целом, считает глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"В начале года благодаря своевременным мерам Банка России и правительства удалось справиться с ростом инфляции и стабилизировать ситуацию, вернув показатель ключевой ставки на уровень 7,5%. В текущей ситуации, с одной стороны, мы видим процессы, работающие на повышение инфляции, к ним можно отнести традиционную в конце года потребительскую активность населения, влияние санкционных факторов на цены товаров, завозимых по импорту. С другой стороны, регулятор демонстрирует уверенность в управлении инфляционными процессами и понимание важности поддержки экономики, что, на мой взгляд, говорит о стабильности ситуации", - сказал он журналистам в пятницу.

Глава комитета напомнил, что на фоне роста инфляции и падения потребительского спроса практически все мировые центральные банки подняли ключевую ставку. "В России в текущей ситуации прежний уровень ключевой ставки позволяет не стимулировать инфляционные процессы и повышение процентных ставок по кредиту, что очень важно для предприятий и развития экономики в целом", - добавил Аксаков.

Как сообщалось, на заседании в пятницу совет директоров ЦБ принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,5%.

Резкий рост ставки в текущем году (с 9,5 до 20%) произошел в конце февраля. Затем последовательно ставка снижалась: с 11 апреля до 17%, с 4 мая до 14%, с 27 мая до 11%, с 14 июня до 9,5%, с 25 июля до 8%, с 19 сентября до 7,5%.