Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

"Мосбиржа" работает с банками-корреспондентами для завершения сделок в швейцарских франках

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" работает с банками-корреспондентами для завершения сделок в швейцарских франках, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Отвечая на вопрос журналиста, она сказала: "Мне об этой проблеме известно. "Московская биржа" действительно прекратила торговлю швейцарским франком, причина в том, что были затруднения в расчетах, связанные с ограничением со стороны Швейцарии. "Московская биржа" сейчас проводит работу с банками-корреспондентами для того, чтобы завершить расчеты, совершаемые в швейцарских франках".

Совет Швейцарии 10 июня присоединился к ограничениям Евросоюза, что повлекло наложение блокировки на активы в швейцарских франках.

"Московская биржа" с 14 июня приостановила торги швейцарским франком, участники торгов и финансовая инфраструктура столкнулись с затруднениями в проведении расчетов в швейцарских франках.

Ограничения коснулись инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк - российский рубль" (CHFRUB) и "доллар США - швейцарский франк" (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах.

Биржа тогда сообщила, что исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме, но при этом возможно увеличение сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов.

Также сообщалось, что группа "Мосбиржи" ведет работу с банками-корреспондентами с целью возможного возобновления торгов, о котором будет сообщено дополнительно.

В сентябре председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов отмечал, что сама "Мосбиржа" как элемент инфраструктуры рынка стремится "поддерживать все рынки в рабочеспособном положении", но не всегда это получается. Швецов напомнил, что биржа закрыла торги швейцарским франком и фунтом стерлингов. "Это связано как с падением спроса со стороны экономики на данные конверсии, так и с неспособностью инфраструктуры эффективно обеспечить этот сервис из-за ограничений в расчетах", - пояснял глава набсовета биржи.

Мосбиржа Швейцария Евросоюз Сергей Швецов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евросоюз запретит транзакции со Всероссийским банком развития регионов

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ

Большинство банков РФ уже вышли на положительный финансовый результат

Банк России ожидает спад ВВП в 2022 году вблизи 3%

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $405 млн для обмена евробондов-2031

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $405 млн для обмена евробондов-2031

Банк России в третий раз подряд воздержался от сигнала по ДКП

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });