"Мосбиржа" работает с банками-корреспондентами для завершения сделок в швейцарских франках

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" работает с банками-корреспондентами для завершения сделок в швейцарских франках, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Отвечая на вопрос журналиста, она сказала: "Мне об этой проблеме известно. "Московская биржа" действительно прекратила торговлю швейцарским франком, причина в том, что были затруднения в расчетах, связанные с ограничением со стороны Швейцарии. "Московская биржа" сейчас проводит работу с банками-корреспондентами для того, чтобы завершить расчеты, совершаемые в швейцарских франках".

Совет Швейцарии 10 июня присоединился к ограничениям Евросоюза, что повлекло наложение блокировки на активы в швейцарских франках.

"Московская биржа" с 14 июня приостановила торги швейцарским франком, участники торгов и финансовая инфраструктура столкнулись с затруднениями в проведении расчетов в швейцарских франках.

Ограничения коснулись инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк - российский рубль" (CHFRUB) и "доллар США - швейцарский франк" (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах.

Биржа тогда сообщила, что исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме, но при этом возможно увеличение сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов.

Также сообщалось, что группа "Мосбиржи" ведет работу с банками-корреспондентами с целью возможного возобновления торгов, о котором будет сообщено дополнительно.

В сентябре председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов отмечал, что сама "Мосбиржа" как элемент инфраструктуры рынка стремится "поддерживать все рынки в рабочеспособном положении", но не всегда это получается. Швецов напомнил, что биржа закрыла торги швейцарским франком и фунтом стерлингов. "Это связано как с падением спроса со стороны экономики на данные конверсии, так и с неспособностью инфраструктуры эффективно обеспечить этот сервис из-за ограничений в расчетах", - пояснял глава набсовета биржи.