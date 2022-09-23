В группе "Мосбиржи" допускают введение новых санкций против финсектора

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Московской биржи", которую уже затронули санкции против российского финансового сектора, исходит из того, что внешнее давление на отрасль продолжится.

"Мы, как и многие в этом зале, пострадали от введения санкций, санкции были введены как против отдельных руководителей группы "Московской биржи" (в SDN List были включены нынешний и бывший руководители НРД Виктор Жидков и Эдди Астанин - ИФ), так и против нашего центрального депозитария, НРД со стороны ЕС", - заявил на банковском форуме в Казани председатель набсовета биржи Сергей Швецов.

"Собственно, те ограничения, которые есть, мы не рассматриваем как последние: мы считаем, что давление санкционное будет продолжаться, и сложное время не только позади, но еще и впереди", - продолжил он.

Он напомнил, что летом "Мосбиржа" вместе с профучастниками создала клуб, на площадке которого вырабатывается стратегия освобождения замороженных активов инвесторов, пострадавших из-за санкций против НРД.

"Надеемся, что данный процесс будет успешен. Тем не менее, кастодиальные риски все равно остаются, даже если нам удастся освободить эти активы, не факт, что эти активы не подпадут под арест уже по следующим волнам этих санкций. Конечно, инвестируя с элементами инфраструктуры, которая находится в недружественных странах, мы должны быть всегда начеку и помнить о кастодиальных рисках, которые впервые за всю историю российского финансового рынка (реализовались - ИФ) в результате этой санкционной войны", - сказал Швецов.

Сама "Мосбиржа" как элемент инфраструктуры рынка стремится "поддерживать все рынки в рабочеспособном положении", но не всегда это получается, отметил он. Швецов напомнил, что биржа закрыла торги швейцарским франком и фунтом стерлингов. "Это связано как с падением спроса со стороны экономики на данные конверсии, так и с неспособностью инфраструктуры эффективно обеспечить этот сервис из-за ограничений в расчетах", - отметил глава набсовета биржи.