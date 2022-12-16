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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Advent купит спутникового оператора Maxar Technologies за $6,4 млрд

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Advent International покупает американскую Maxar Technologies Inc., которая производит спутники связи, за $6,4 млрд.

Advent заплатит $53 за акцию Maxar, что на 129% выше их цены на закрытие рынка 15 декабря, говорится в пресс-релизе Maxar.

Совет директоров Maxar единогласно одобрил предложение Advent. Стороны рассчитывают закрыть сделку в середине 2023 года, после чего Maxar станет непубличной компанией.

"После закрытия сделки Maxar сможет воспользоваться существенными ресурсами, операционной экспертизой и инвестиционными возможностями Advent", - отмечается в пресс-релизе.

Компания планирует активнее инвестировать в развитие спутниковых технологий, а также искать возможности для стратегических приобретений, которые позволили бы ей улучшить портфель предлагаемых решений.

Котировки Maxar взлетели в цене на 122,6% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость упала на 22%.

Advent International Maxar США
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